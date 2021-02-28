Araban Belediye Başkanı Doğru'dan ilçedeki projelere ilişkin açıklama Açıklaması
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Araban Belediye Başkanı Doğru'dan ilçedeki projelere ilişkin açıklama Açıklaması

28.02.2021 10:51 | Son Güncelleme: 28.02.2021 10:54
Araban Belediye Başkanı Doğru'dan ilçedeki projelere ilişkin açıklama Açıklaması

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ilçede önemli projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ilçede önemli projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Doğru, makamında gazetecilere, hemşehrilerinin kendisine verdiği emanetin sorumluğunu bilerek, çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

İlçenin daha yaşanılabilir bir kent haline kavuşturmak için çalıştıklarını ifade eden Doğru, "2023 yılına kadar hayata geçireceğimiz projelerimizle geleceğimiz noktada, bölgede takip edilen, bilinen ve örnek alınan bir belediye olmakla iftihar edeceğiz." dedi.

Doğru, hazırladıkları projelerle ilçeyi geleceğe taşımak ve cazibe merkezi haline getirmeyi arzuladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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