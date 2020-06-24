Araban Belediye Başkanı Doğru CHP'den istifa etti
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Araban Belediye Başkanı Doğru CHP'den istifa etti

CHP Araban İlçe Başkanı Mustafa Kayacı, CHP Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun partiden istifasını doğruladı.

Araban Belediye Başkanı Doğru CHP'den istifa etti
24.06.2020 18:44 | Son Güncelleme: 24.06.2020 19:14

CHP Araban İlçe Başkanı Mustafa Kayacı, CHP Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun partiden istifasını doğruladı.

CHP'den istifa ettiği iddia edilen Gaziantep'in CHP'li Araban İlçe Belediye Başkanı Hasan Doğru ile ilgili açıklamalarda bulunan CHP Araban İlçe Başkanı Mustafa Kayacı, Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun CHP'den istifa ettiğini doğruladı. CHP'li Kayacı, CHP Araban İlçe Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun kendisiyle görüşerek partiden istifa etmek istediğini söylediğini belirtti. CHP Araban İlçe Başkanı Kayacı, "Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru bana gelerek CHP'den istifa etmeyi düşündüğünü söyledi. Benden fikir istedi. İstifa etmemesi için ikna etmeye çalıştım ancak kararlıydı. Bunun üzerine bende kendisine sen kararını vermişsin, bana da yolun açık olsun demek düşer diye cevap verdim. Hasan Doğru kendi kişisel kararıyla E Devlet üzerinden CHP'den istifa etti" diyerek istifayı doğruladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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