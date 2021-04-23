Araban Belediye Başkan'ı Doğru 23 Nisan'ı kutladı
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Araban Belediye Başkan'ı Doğru 23 Nisan'ı kutladı

Araban Belediye Başkan'ı Doğru 23 Nisan'ı kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışın 101'inci yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışın 101'inci yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında Arabanlı çocuklar olmak üzere tüm çocukların bayramını tebrik eden Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru mesajında, "Egemenliğin kayıtsız ve şartsız olarak millette devredildiği ve millet iradesinin topyekün temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101'inci yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve sevinçle kutluyorum. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan en önemli süreçlerden birine tanıklık ediyoruz. 23 Nisan 1920 tarihi sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı değil aynı zamanda halkın yönetime tam anlamıyla hakim olmasının ilk günü olması nedeniyle "ulusal egemenlik" açısından da önemli bir yeri vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk o gün "Hakimiyet bila kaydü şart milletindir" demek suretiyle millet egemenliğine dayanan bir demokrasi anlayışının temelini atarken, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza verdiği önemi ve duyduğu güvenin bir ifadesi olarak bu bayramı onlara armağan etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, bugünü anlamlandıran ve geleceğimizin teminatı olan başta Arabanlı çocuklarımız olmak üzere tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor, bayramın dünyanın tüm çocuklarına barış ve mutluluk getirmesi temennisiyle "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını en içten duygularımla kutluyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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