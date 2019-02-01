Araban'a Yeni Sağlık Merkezi

Gaziantep'in Araban ilçesinde yaptırılan yeni sağlık merkezi binası hizmete sunuldu.

Alınan bilgiye göre, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın girişimleri sonucu Mehmet Gökçek Mahallesi'nde bulunan atıl durumdaki eski sağlık ocağı binası yıkılarak yerine sağlık merkezi yaptırıldı.

Yeni binada aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi ve 112 Acil Servis birimi hizmet vermeye başladı.

Milletvekili Erdoğan, yaptığı açıklamada, vatandaşların artık daha rahat bir ortamda sağlık hizmeti alacaklarını belirtti.

Kaynak: AA