Araban'a "Önce yaya" görselli yaya geçidi

08.08.2019 16:08

Araban ilçesinde, "Önce Yaya" görselli yaya geçitleri yapılıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için 81 ilde başlattığı "Önce Yaya Projesi" kapsamında Araban ilçe merkezindeki yaya geçitlerini yeniden boyuyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, ilçe merkezinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Gaziantep Caddesi, Akbudak ve Besni caddelerindeki yaya geçitlerini yeniden düzenleyerek önce yaya" görselini ekledi.

Çalışmaların ardından yayalara öncelik vermeyen sürücülere ceza kesilecek.

Kaynak: AA