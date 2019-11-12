Arabamın 6. Vitesi projesi
Haberler » Güncel » Arabamın 6. Vitesi projesi - Haber

Arabamın 6. Vitesi projesi

Ankara'da lise öğrencileri Arabamın 6. Vitesi projeyle Techankara Proje Pazarı 2019 Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazandı.

12.11.2019 18:52 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:52
Arabamın 6. Vitesi projesi

'da lise öğrencileri Arabamın 6. Vitesi projeyle Techankara Proje Pazarı 2019 finallerinde yarışmaya hak kazandı.

Meliha-Hasan Ali Bostan Çubuk Fen Lisesi öğrencileri tarafından geliştirilen proje, 641 projenin değerlendirildiği elemede 100 proje arasına girdi.

Proje, 18 Kasım 2019 Pazartesi Ankara ATO Congresium'da bilimseverlerle ve yatırımcılarla buluşacak.

Proje koordinatörü Bünyamin Aktaş'ın rehberliğinde, öğrencilerden Furkan Sipahi, Enes Çelik, A.Furkan Aktaş ve Taha Cafer Aktaş tarafından hazırlanan proje büyük ilgi görüyor.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et