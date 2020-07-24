Arabalı sinemada haftanın filmi; "Parazit" Melikgazi Belediyesi "Arabalı Sinema Günleri"nde bu hafta en iyi film, en iyi uluslararası film, en iyi orijinal senaryo ödüllerine layık görülen "parazit" filmi gösterimde olacak.

Melikgazi Belediyesi "Arabalı Sinema Günleri"nde bu hafta en iyi film, en iyi uluslararası film, en iyi orijinal senaryo ödüllerine layık görülen "parazit" filmi gösterimde olacak.

Her hafta yapılan Arabalı Sinema Günleri'ne büyük ilgi olduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Arabalı Sinema Günleri 6. gününde "Parazit" filmiyle devam ediyor. Sinema etkinliğimiz çok sevildi, çok ilgi gördü. Arabalı Sinema Günleri'nde belli başlı kurallar ön plana çıkıyor. Rezervasyonla yapılan etkinlikte binek araçlarla katılım şartı var. Etkinlik alanında maske takımı zorunlu iken araçlarda en fazla kişinin olmaması gerekiyor. Alanda arabalardan çıkmadan film arası verilmeden etkinlik düzenleniyor. Belediyemiz etkinliğe katılanlara film sırasında dondurma, su, çay ve mısır gibi ikramlarda da bulunuyor. 26 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de Erenköy Mahallesi Erciyes Üniversitesi ana giriş karşısı otopark alanında gerçekleşecek olan etkinliğimize tüm hemşehrilerimizi bekliyorum. Sinemaseverler arabalarından inmeden güvenli bir şekilde sinema keyfi yaşayacak. Rezervasyon için lütfen 0530 253 91 91 numaralı Whatsapp hattımız üzerinden iletişime geçmeyi unutmayın" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA