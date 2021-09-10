Arabalı sinemada bu hafta 'Tenet' gösterimde

'Arabalı Sinema Günleri' etkinliği ile en güzel filmleri sinema severlerle buluşturan Melikgazi Belediyesi bu hafta Tenet filmini gösterime sunuyor.

'Arabalı Sinema Günleri' etkinliği ile en güzel filmleri sinema severlerle buluşturan Melikgazi Belediyesi bu hafta Tenet filmini gösterime sunuyor.

Mix AVM arkasında 11 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak olan etkinlikte aşı durumu ve PCR testi kontrolü yapılacak. Christopher Nolan'ın büyük beğeni toplayan son filmi 'Tenet' filminin izleyici ile buluşacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Gişe rekorları kıran ve herkesin hafızasında yer alan unutulmaz filmleri izleyicisiyle buluşturmaya devam ediyoruz. Tenet filmi 11 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 20.00'de gösterimde olacak. MİX AVM arkasında gerçekleşecek olan programa katılımlarınızı bekliyoruz. Etkinlik girişinde aşı durumu ve PCR testi kontrolü yapılacaktır. Belirli sayıda otomobilin girişine izin verilecek etkinliğe katılmak isteyenlerin 0530 253 91 91 numaralı WhatsApp hattından randevu alması gerekiyor. Etkinlik günü randevu alan ve listeye alınmış kişilerin araçlarıyla arabalı sinema etkinliğinin yapıldığı alana girişine izin verilecek. Köşk Mahallesi Mustafa Şimşek Bulvarı Mix AVM arkasındaki etkinlik alanında düzenlenecek arabalı sinemada sinemaseverler arabalarından inmeden güvenli bir şekilde sinema keyfi yaşayacak. Filmin sesi frekans aracılığıyla arabaların hoparlörüne verilecek. Büyük ilgi gören arabalı sinema etkinliğimiz hava şartları müsaade ettiği sürece her hafta devam edecek" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı