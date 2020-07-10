Arabalı sinemada bu hafta "3 İdiots" filmi var Melikgazi Belediyesi arabalı sinema günlerinin 5. gününde bir Bollywood yapımı olan "3 İdiots-3 Aptal" filmini 11 Temmuz 2020 Cumartesi günü izleyici ile buluşturacak.

Melikgazi Belediyesi arabalı sinema günlerinin 5. gününde bir Bollywood yapımı olan "3 İdiots-3 Aptal" filmini 11 Temmuz 2020 Cumartesi günü izleyici ile buluşturacak.

Melikgazi'nin Arabalı Sinema Günlerinde bu hafta Hindistan'ın en iyi mühendislik okulundaki üç arkadaşın dostluklarını ve hayatını anlatan "3 İdiots" filmi gösterimde olacak.

Her hafta yapılan Arabalı Sinema Günleri'ne büyük ilgi olduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Arabalı sinema etkinliğimiz çok sevildi, çok ilgi gördü. Belirli sayıda otomobilin girişine izin verilecek etkinliğimiz randevuludur. Cumartesi akşam arabalı sinema günümüz için rezervasyon yaptırmayı lütfen unutmayın. Etkinlik günü randevu alan ve listeye alınmış kişilerin araçlarıyla arabalı sinema etkinliğinin yapıldığı alana girişine izin verilecek. 11 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'de Tınaztepe Tramvay Durağı karşısında gerçekleşecek olan etkinliğimize tüm hemşehrilerimizi bekliyorum. Sinemaseverler arabalarından inmeden güvenli bir şekilde sinema keyfi yaşayacak. Rezervasyon için lütfen 0530 253 91 91 numaralı Whatsapp hattımız üzerinden iletişime geçmeyi unutmayın" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA