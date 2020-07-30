'Arabalı Sinema' etkinliği, minderli açık hava sinemasıyla son buldu
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'Arabalı Sinema' etkinliği, minderli açık hava sinemasıyla son buldu

'Arabalı Sinema' etkinliği, minderli açık hava sinemasıyla son buldu Altınordu Belediyesi tarafından kentte bir ilk olarak hayata geçirilen "Arabalı Sinema" etkinliği son gününde "Minderli Açık Hava Sineması" olarak gerçekleştirilerek sona erdi Altınordu Belediyesi tarafından kentte bir ilk...

30.07.2020 19:05 | Son Güncelleme: 30.07.2020 19:13

'Arabalı Sinema' etkinliği, minderli açık hava sinemasıyla son buldu

Altınordu Belediyesi tarafından kentte bir ilk olarak hayata geçirilen "Arabalı Sinema" etkinliği son gününde "Minderli Açık Hava Sineması" olarak gerçekleştirilerek sona erdi

ORDU - Altınordu Belediyesi tarafından kentte bir ilk olarak hayata geçirilen "Arabalı Sinema" etkinliği, son gününde "Minderli Açık Hava Sineması" olarak gerçekleştirilerek son buldu.

Altınordu Belediyesi tarafından korona virüsü (Kovid-19) pandemisi kapsamında kültür sanat etkinliklerine hasret kalan vatandaşlar için 'Sanatın seyri, kültürün sesi Altınordu'da bir başka' sloganıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Altınordu Belediyesi, 'Kültür ve Sanat Şehri Altınordu' hedefi doğrultusunda yenilikçi ve vatandaşlar tarafından beğeni toplayan "Arabalı Sinema" etkinliğini Altınordulularla buluşturdu. 14 gün süreyle devam eden etkinliklerde birbirinden özel filmlerin gösterimi yapılırken vatandaşlara da mısır ve gazoz ikram edildi.

Altınordu Belediyesince organize edilen etkinliğinin son günü bir ilke daha imza atıldı. 'Minderini Al Gel' sloganıyla yapılan çağrıyla bu kez açık havada sinema etkinliği düzenlendi. Açık havada sinemanın düzenleneceği Tayfun Gürsoy Parkı'na saatler öncesinde giden Altınordu Belediyesi ekipleri, alanın sosyal mesafe kurullarına göre düzenlenmesini sağlayarak etkinliğe hazır hale getirdi. Korona virüs tedbirlerinin alındığı alan filmin başlamasına saatler kala minder, masa ve sandalyeleri ile gelen vatandaşlarla doldu.

"Altınordu kültür ve sanatta özenilen bir şehir olacak"

Film öncesi etkinlik alanını dolduran vatandaşlarla bir araya gelen ve sohbet eden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, kültür ve sanatta özenilen bir şehir olacağını ifade ederek, "Biz, sanatın gönül işi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla sanat gönül belediyeciliği perspektifimizin olmazsa olmazı olarak görüyoruz. Şehir sanatla kurulur, sanatla genişler, sanatla yükselir. Şehir, sanatla buluştuğu an her dem, her an yeniden kurulur. Biz Altınordu için böylesi bir vizyon düşünüyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz 'Arabalı Sinema' etkinliği başta olmak üzere Altınordu'lu hemşehrilerimize kültür ve sanatı doya doya yaşayacakları birçok etkinliği daha hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımızla sohbetlerimizde duyduğumuz sözler bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Dün birçok alanda ilk olan Altınordu'muz, bugün ve yarın da her alanda, ama öncelikle kültür ve sanatta özenilen bir şehir olacaktır. Etkinliğimize yoğun ilgi ve katılımları dolayısıyla tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Film başlamadan önce yapılan gösteri ise görsel bir şova dönüştü. Alanı dolduran vatandaşların telefon ışıkları ile 'Ordu'nun Dereleri' türküsünü hep bir ağızdan söylemesi geceye ayrı bir güzellik kattı. Minderi ile birlikte vatandaşların arasına oturan Başkan Tören de türküye eşlik etti, filmi de vatandaşlarla birlikte izledi.

Vatandaşlardan övgü

Altınordu Belediyesi tarafından düzenlenen ve 14 gün süren 'Arabalı Sinema' ve 'Minderli Açık Hava Sineması' etkinliklerini değerlendiren vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi. 14 gün boyunca hiçbir filmi kaçırmadan gelenlerin yanı sıra ilk kez bu heyecanı yaşayan vatandaşlar yaptıkları konuşmalarda çok eğlendiklerini ve nostalji yaşadıklarını dile getirdiler. Altınordu Belediyesi'nin her alanda yaptığı çalışmalarla çok başarılı hizmetler sunduğunu ifade eden vatandaşlar emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler.

'Arabalı Sinema' etkinliği, minderli açık hava sinemasıyla son buldu

Kaynak: İHA

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