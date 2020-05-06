Arabalı nikah: Çiftler ve davetliler sosyal mesafe kuralına uydu, aynı gün 3 düğün yapıldı

Almanya'da koronavirüs salgına karşı alınan tedbirler hafifletilmeye başlasa da ikinci dalga riskine karşı kalabalık etkinliklerin yapılmasına izin verilmiyor.

Almanya'da koronavirüs salgına karşı alınan tedbirler hafifletilmeye başlasa da ikinci dalga riskine karşı kalabalık etkinliklerin yapılmasına izin verilmiyor. Ülkede yeniden başlatılan "arabalı sinema" etkinliği gibi, evlenen bir çiftin misafirleri araçlarından inmeden nikah merasimini izledi