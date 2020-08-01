ARABALI FERİBOTTA SIRA KAVGASI KAMERADA
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ARABALI FERİBOTTA SIRA KAVGASI KAMERADA

Tekirdağ'da feribotta sıra bekleyen yolcularla feribot görevlileri arasında 'sıra dışından yolcu bindiği' nedeniyle kavga çıktı.

ARABALI FERİBOTTA SIRA KAVGASI KAMERADA
01.08.2020 10:41 | Son Güncelleme: 01.08.2020 12:15

Tekirdağ'da feribotta sıra bekleyen yolcularla feribot görevlileri arasında 'sıra dışından yolcu bindiği' nedeniyle kavga çıktı. O anlar bir başka yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İddiaya göre Tekirdağ'dan Avşa Adası'na gidecek feribota binmek için sıra bekleyen sürücüler, sıra dışından başka yolcuların feribota bindiğini görünce tepki gösterdi. Feribot görevlileri ile sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sıra bekleyen sürücülerle feribot görelileri arasında kavga çıktı. O anlar ise feribottaki bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde  feribot görevlileriyle yolcular arasında tartışmalar yaşandığı ve birçok yolcunun sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları görülüyor.

Kaynak: DHA

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