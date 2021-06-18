Arabadan etrafa tüfek gösterdiler, yakalandılar
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Arabadan etrafa tüfek gösterdiler, yakalandılar

Arabadan etrafa tüfek gösterdiler, yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayıp, araba ile gezen ve ellerindeki tüfeği çevredekilere gösteren 4 kişi polis tarafından yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayıp, araba ile gezen ve ellerindeki tüfeği çevredekilere gösteren 4 kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazillide gece saatlerinde siyah renkli araba içerisinde çevredekilere tüfek göstererek gezen kişiler olduğu ihbarı üzerinde polis ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerinin kısa sürede yakaladığı dört kişiden bir av tüfeği ve bir adet ses fişeği yakalandı.

Haklarında adli işlem başlatılan dört kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıklarından da cezai işlem uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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