Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şaşkına çevirdi
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Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şaşkına çevirdi

13.03.2021 18:23 | Son Güncelleme: 13.03.2021 18:32

Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şaşkına çevirdi Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki bir aracın arka koltuğunda oturan kadının sürücüye defalarca vurması görenleri şoke etti.

Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şaşkına çevirdi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki bir aracın arka koltuğunda oturan kadının sürücüye defalarca vurması görenleri şoke etti.

01 RN 783 plakalı aracın içerisindeki şiddet görüntüleri, diğer sürücülerin cep telefonuna yansıdı. Kozan-Adana Karayolunda kırmızı ışıkta görüntülere yansıyan olayda araç içinde arka koltukta bulunan kadın, sürücü koltuğunda oturan kişiyi defalarca yumrukladı. Bu sırada sürücü, bir yandan aracı kullanmaya bir taraftan da kendini yumruklardan korumaya çalıştı. O anlar an ve an diğer sürücülerin cep telefonuna yansıdı.

Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şaşkına çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL

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