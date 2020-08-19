Arabada Türk Halk Müziği çoşkusu Arabada Türk Halk Müziği çoşkusu Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Arabada Türk Halk Müziği Konseri düzenlendi.

Arabada Türk Halk Müziği çoşkusu

MALATYA - Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Arabada Türk Halk Müziği Konseri düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını sürecinde geçtiğimiz günlerde Arabada Sinema Günleri düzenlemişti. Bu kez de Arabada Türk Sanat Müziği Konserine bir yenisini daha ekleyerek, Arabada Türk Halk Müziği Konseri düzenledi.

Büyükşehir Belediye binası yanındaki alanda düzenlenen Arabada Türk Sanat Müziği Konserini Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi Saz ve Söz Sanatçıları verdi. Sevilen Türk Halk Müziği eserlerini seslendiren sanatçılar ilgi gördü.

Covid 19 salgını nedeniyle zor günler yaşayan vatandaşların bu zorlu süreçte bir nebzede olsa sıkıntılardan uzaklaşması ve eğlenmelerini sağlamak amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Türk Halk Müziği korosu, şef Yaşar Büyükyolcu yönetiminde birbirinden güzel eserleri seslendirdiler.

Kurulan dev ekran karşısında araçlarını park eden vatandaşlar, araçlarının içerisinde Türk Halk Müziği konserini dinleyerek güzel bir gece geçirdiler.

Kaynak: İHA