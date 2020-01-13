Arabada sıkılan köpek sahibini korna ile çağırdı
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Arabada sıkılan köpek sahibini korna ile çağırdı

Avustralya'da sahibinin markete gidip arabada bıraktığı köpek, beklemekten sıkılınca kornaya basarak sahibini çağırdı.

13.01.2020 09:58 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:58
Arabada sıkılan köpek sahibini korna ile çağırdı

'da sahibinin markete gidip arabada bıraktığı köpek, beklemekten sıkılınca kornaya basarak sahibini çağırdı. Görüntülere yansıyan olay sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Güney Melbourne bölgesinde bulunan Mornington kentinde marketten hızlıca alışveriş yapmak isteyen bir adam, köpeklerini arabada bırakarak markete gitti. Arabada sürücü koltuğuna geçen köpek sahibini çağırmak için sürekli kornaya basmaya başladı. Korna sesini duyan adam hızlıca arabaya gelerek "geldim, sadece 5 dakikalığına gitmiştim" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Arabanın sürücü koltuğundaki köpeğin sürekli korna çalması

Sahibinin gelişi, köpeğe tepkisi, kapıyı açması

Köpeklerin arabadan çıkması  


Kaynak: DHA
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