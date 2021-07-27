Arabacıbozköy Mahallesinin Deresi Temizlendi
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Arabacıbozköy Mahallesinin Deresi Temizlendi

Arabacıbozköy Mahallesinin Deresi Temizlendi
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü Akhisar ilçesine bağlı Arabacıbozköy Mahallesinde 2 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere temizlik çalışmaları ile yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkınlara karşı önlem almaya devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince Akhisar ilçesine bağlı Arabacıbozköy Mahallesinde 2 kilometrelik dere temizliği yapıldı. Yapılan çalışma ile tarım arazileri koruma altına alınırken, dere yatağı üzerinde bulunan zararlı maddeler uzaklaştırıldı.Mahalle muhtarı Özcan Demirer, dere temizliği ile yaz aylarında zararlı maddelerin kötü koku meydana getirmesinin önüne geçildiğini belirterek MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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