Araba yarışı oyunlarına bir yenisi ekleniyor: Dirt 5 | Dirt 5 fragmanı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Araba yarışı oyunlarına bir yenisi ekleniyor: Dirt 5 | Dirt 5 fragmanı

Dirt 5 ne zaman çıkacak? Dirt 5 hangi platformlarda oynanacak? Dirt 5 yeni nesil konsollarda olacak mı? Dirt 5 fiyatı ne kadar olacak? Dirt 5 sistem gereksinimleri neler?

16.07.2020 15:29 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:47

Araba yarışı oyunları en çok tercih edilen video oyunu türlerinden. Need For Speed, Forza Horizon gibi pek çok oyunun bulunduğu kategoride Dirt yıllardır en çok oynanan oyunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Dirt 5 ne zaman çıkacak? Dirt 5 hangi platformlarda oynanacak? Dirt 5 hakkında merak edilenler haberimizin detaylarında.

ARABA YARIŞI OYUNLARINA BİR YENİSİ EKLENİYOR: DIRT 5

Yarış oyunu tutkunlarının uzun süredir beklediği Dirt 5'ten yeni görüntüler geldi. Codemasters tarafından geliştirilen ve yayınlanan Dirt serisine bir yenisi ekleniyor. Dirt 5'in yeni gelen fragmanı ile birlikte oyuna ait pek çok detay da ortaya çıktı.

Oyun içerisinde pek çok yenilik görülecek. 10 farklı konumun olacağı oyunda bölgeler de açıklandı: Roosevelt Adası, Norveç, Yunanistan, Çin, Fas, Nepal, Arizona, İtalya, Güney Afrika ve Brezilya.

Off-road yarışları hakkında duyumlar da var. Geniş haritalara ek olarak çevrimdışı etkinlik türleri de etkin olacak. Bunlar için Ultra Cross, Landrush, Rally Raid, Ice Breaker, Stampede, Path Finder, Gymkhana, Sprint, Time Trial gibi etkinlik türlerini seçmeniz gerekir. Oyunda 9 yarış türü olacak ve 130'dan fazla etkinlik oyuncular için açık olacak.

Oyun içerisinde çok zorlayıcı ve detaylı parkurlar bulunuyor. Ayrıca araba özelleştirme özelliği de sunuluyor. İnternete bağlı olmadığınız zaman bile uzun soluklu parkurlara sahip olabileceksiniz.

Araba yarışı oyunlarına bir yenisi ekleniyor: Dirt 5 | Dirt 5 fragmanı

DIRT 5 NE ZAMAN ÇIKACAK? DİRT 5 ÇIKIŞ TARİHİ

9 Ekim'de satışa sunulacak oyunu, PS4 için alanlar da PS5 için ücretsiz yükseltebilecek.

DIRT 5 HANGİ PLATFORMLARDA OYNANACAK?

PC için kesin tarihi belli olan oyun, PS4 ve Xbox One için de aynı dönemde çıkacak. PS5 ve Xbox Series X için de uygun olacak.

DIRT 5 YENİ NESİL KONSOLLARDA OLACAK MI?

PS5, Xbox Series X için desteklenecek oyunun 120 FPS destekleyeceği de açıklandı. Ayrıca PS5'in DualSense kontrolcüsü sayesinde pek çok sağlam özellikte olacak. 4K çözünürlükle 120 Hz ile oyunu oynayabilecek olmak oyun tutkunlarını bayağı heyecanlandırmış durumda.

Yarış oyunları için önemli bir noktada olan Codemasters ekibi, yarış oyunu tutkunları için geliştirdiği Dirt 5 ile uzun süre konuşulacak gibi duruyor.

Araba yarışı oyunlarına bir yenisi ekleniyor: Dirt 5 | Dirt 5 fragmanı

DIRT 5 FİYATI NE KADAR?

Ön satışta olan Dirt 5'ın PC versiyonu için belirtilen fiyat 92 TL. DIRT 5 Amplified Edition ise 119 TL.

Diğer konsollar için şu an fiyat bilgisi bulunmamaktadır.

DIRT 5 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Oyun hakkında şu an gereksinimler açıklanmamıştır. Dirt 4 için sistem gereksinimleri ise şu şekildedir:

Dirt 4 en düşük sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: 64bit Versions of Windows 7, Windows 8, Windows 10

İşlemci: AMD FX veya Intel Core i3

RAM: 4 GB

Ekran kartı:AMD HD5570 veya Nvidia GT440 - 1GB VRAM desteği ile

Boş alan: 50 GB

Dirt 5 tavsiye edilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: 64bit Versions of Windows 7, Windows 8, Windows 10

İşlemci: Intel Core i5 4690 veya AMD FX 8320

RAM: 8 GB

Ekran kartı:Nvidia GTX 980 veya AMD R9 Fury

Boş alan: 50 GB

Araba yarışı oyunlarına bir yenisi ekleniyor: Dirt 5 | Dirt 5 fragmanı

İlgili Haberler

PES 2021 güncellemesi neleri içeriyor? PES 2022 Unreal Engine ile çalışarak yepyeni bir oyun tasarlıyor!
PES 2021 güncellemesi neleri içeriyor? PES 2022 Unreal Engine ile çalışarak yepyeni bir oyun tasarlıyor!
Escape from Tarkov yeni haritası ve çok tehlikeli yapay zeka ile geliyor! Escape From Tarkov sistem gereksinimleri neler?
Escape from Tarkov yeni haritası ve çok tehlikeli yapay zeka ile geliyor! Escape From Tarkov sistem gereksinimleri neler?
Pubg 8.1 güncelleme notları neler? Pubg sistem gereksinimleri neler? Pubg güncellemesi!
Pubg 8.1 güncelleme notları neler? Pubg sistem gereksinimleri neler? Pubg güncellemesi!
Çatı Katı Aşk 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Çatı Katı Aşk 1. bölüm izle
Çatı Katı Aşk 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Çatı Katı Aşk 1. bölüm izle
Bay Yanlış 4. bölüm fragmanı yayımlandı! Bay Yanlış 3. bölüm izle
Bay Yanlış 4. bölüm fragmanı yayımlandı! Bay Yanlış 3. bölüm izle
MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak? MasterChef 1. bölüm fragmanı yayımlandı!
MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak? MasterChef 1. bölüm fragmanı yayımlandı!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor Dünya
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı Dünya
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada 3. Sayfa
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı Dünya
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu Güncel
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek Spor
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş
Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Erdoğan ve ailesine 359 bin TL daha tazminat ödeyecek
Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Erdoğan ve ailesine 359 bin TL daha tazminat ödeyecek
Cenazeye katılmama nedeniyle aralarında husumet bulunan aileler birbirine girdi: 1 ölü, 5 yaralı
Cenazeye katılmama nedeniyle aralarında husumet bulunan aileler birbirine girdi: 1 ölü, 5 yaralı
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
Koronavirüs bitmiyor! Vaka sayıları artınca 16 ülke yasakları geri getirdi
Koronavirüs bitmiyor! Vaka sayıları artınca 16 ülke yasakları geri getirdi
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Aziz Yıldırım adliyede kendisine tezahürat yapan taraftara tepki gösterdi: Mahkeme lan burası
Aziz Yıldırım adliyede kendisine tezahürat yapan taraftara tepki gösterdi: Mahkeme lan burası
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere 'destek' nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı
ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?' diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Reynmen Acun Ilıcalı Tuvana Türkay İbrahim Tatlıses
Spor Falcao İrfan Buz Ünal Karaman Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Şehit Darbe Twitter Ayasofya
Şu an buradasınız: Araba yarışı oyunlarına bir yenisi ekleniyor: Dirt 5 | Dirt 5 fragmanı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 15:48:34. #1.15#
title