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Araba Sohbetleri: Cameron Jerome

Göztepeli Cameron Jerome, Araba Sohbetleri'ne konuk oldu. Urla Adnan Süvari Tesislerine olan yolculuğu kayıt altına alınan Jerome; Süper Lig, Premier Lig, taraftarlar ve stadyum hakkında konuştu.

16.12.2019 12:17 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:17

Göztepeli Cameron Jerome, Sohbetleri'ne konuk oldu. Adnan Süvari Tesislerine olan yolculuğu kayıt altına alınan Jerome; Süper Lig, Premier Lig, taraftarlar ve stadyum hakkında konuştu.

Kaynak: Dugout

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