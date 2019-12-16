Araba Sohbetleri: Cameron Jerome

16.12.2019 12:17 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:17

Göztepeli Cameron Jerome, Araba Sohbetleri'ne konuk oldu. Urla Adnan Süvari Tesislerine olan yolculuğu kayıt altına alınan Jerome; Süper Lig, Premier Lig, taraftarlar ve stadyum hakkında konuştu.