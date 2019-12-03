Araba Sohbetleri: Andre Castro
Süper Lig ekiplerinden Göztepe forması giyen Andre Casto, kulübünün gerçekleştirdiği 'Araba Sohbetleri' programına konuk oldu. Andre Castro, evinden tesislerine giderken birçok konuda açıklamalarda bulundu.
03.12.2019 14:13 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:13
Süper Lig ekiplerinden Göztepe forması giyen Andre Casto, kulübünün gerçekleştirdiği 'Araba Sohbetleri' programına konuk oldu. Andre Castro, evinden tesislerine giderken birçok konuda açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Dugout
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