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Araba Sohbetleri: Andre Castro

Süper Lig ekiplerinden Göztepe forması giyen Andre Casto, kulübünün gerçekleştirdiği 'Araba Sohbetleri' programına konuk oldu. Andre Castro, evinden tesislerine giderken birçok konuda açıklamalarda bulundu.

03.12.2019 14:13 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:13

Süper Lig ekiplerinden Göztepe forması giyen Andre Casto, kulübünün gerçekleştirdiği ' Sohbetleri' programına konuk oldu. Andre Castro, evinden tesislerine giderken birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Dugout

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