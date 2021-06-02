Araba şarampole devrildi: 1 yaralı
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Araba şarampole devrildi: 1 yaralı

Araba şarampole devrildi: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, şarampole devrildi.

Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, şarampole devrildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılan sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenice mevkiinde Nebi Kam'ın (55) kullandığı 07 UK 520 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazayı gören vatandaşlar 112 acil kurtarma hattını aradı. Kaza yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan Nebi Kam, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada hafif yaralanan Nebi Kam, ambulans ile Kumluca Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. - ANTALYA

Araba şarampole devrildi: 1 yaralı
Araba şarampole devrildi: 1 yaralı
Araba şarampole devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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