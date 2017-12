Araba Otomatları Geliyor

Çinli internet e-ticaret devi Alibaba, çevrim içi satış rekorları kırmaya devam ediyor ve son zamanlarda fiziksel satışlara da başladı. Haberlere göre firma, Çin'de Ford EV satışlarına yardım edecek. Bu konudaki ilginç bir plansa, içerisinden araba çıkaran dev otomat makineler. İnsanlar bunlardan araçları alıp test sürüşüne çıkarabilecek. Bu sadece sözde kalacak bir şeye de benzemiyor, hatta tam olarak nasıl olacağını gösteren bir video da yayınlandı.



The Ultimate Try-Before-You-Buy Experience for Car ShoppersAlibaba's Tmall said in August it would build an "Auto Vending Machine" to make "buying cars as easy as buying a can of Coke." The so-called vending machine model will allow consumers to browse vehicles on their smartphones and purchase a new ride in only five minutes. The idea with these centers is to pair the ease of buying with a simple and convenient way to test-drive cars before buying.



Süreç, Alibaba'nın Toaboa uygulaması ile başlıyor. Kullanıcılar, denemek istedikleri arabanın bir resmini çekiyor. Sonra kişisel bilgilerini giriyorlar, bir selfie çekiyorlar ve bir depozito ödemeleri gerekiyor (ama Alibaba Super Member üyeliği varsa gerek olmuyor). Sonra Tmall markalı bir araba otomatına gidiyorlar, yüz tanıma veya bir giriş koduyla seçtikleri aracı buluyorlar. Ardından araç ortaya çıkıyor ve üç gün deneme sürüş süresi oluyor. Kullanıcı isterse doğrudan uygulamadan arabaları satın alabiliyor.



Herkes test sürüşü yapamıyor: Sadece Çin'in Zhima Kredi Sistemi'nde 700'den fazla skoru olanlar otomatlardan araç alabiliyorlar. Kötüye kullanımı engellemek için kullanıcılar, bir modeli yalnızca bir kez test edebiliyorlar ve kayıt olmalarının ilk iki ayı içerisinde yalnızca beş sürüşe izin veriliyor.



Alibaba, ocak ayında iki adet Tmall otomatı açmayı düşünüyor. Bunların biri Şanghay, diğeri Nanjig'de olacak. Önümüzdeki sene içerisinde, otomatların Çin'de birçok bölgeye yayılması bekleniyor.