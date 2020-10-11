Araba kulüplerinden Azerbaycan'a destek konvoyu
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Araba kulüplerinden Azerbaycan'a destek konvoyu

11.10.2020 22:07 | Son Güncelleme: 11.10.2020 23:00

İstanbul'da bulunan çok sayıda araba kulübü Azerbaycan'a destek konvoyu düzenledi.

İstanbul'da bulunan çok sayıda araba kulübü Azerbaycan'a destek konvoyu düzenledi. Konvoya 100 civarında farklı modelde arabalar katıldı.

Azerbaycan'a destek gösterileri Türkiye'nin her yerinde farklı yöntemlerle yapılmaya devam ediyor. Bu akşam da İstanbul'da Transporter Kulübü öncülüğünde çok sayıda araba kulübünün katılımıyla, "Azerbaycan'a Destek Konvoyu" düzenlendi. Konvoya çeşitli modellerde yaklaşık 100 araç katıldı. Bayrampaşa'dan başlayan konvoy Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüsünden karşıya geçti ve oradan tekrar Avrupa yakasına döndü. Katılan araçlar Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile süslenirken etkinliğe katılan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

Konvoya katılan araç sahiplerinden Buğrahan Yıldız, "Burada bulunmamızın temel sebebi kardeş ülke Azerbaycan'ın operasyonel faaliyetlere destek vermektir" derken bir diğer araç sahibi Tarık Yasin Çömez ise, "Bugün 4 araba grubuyla birlikte 100-150 araç arası Bayrampaşa'da toplandık. Buradan çıkıp TEM'e bağlanılacak TEM'den FSM köprüsüne gidilecek. Kavacık'tan dönüp Galatasaray stadının orada fotoğraf çekileceğiz. Bu süreçte trafik kesinlikle tehlikeye atılmayacak" Şeklinde konuştu.

(İHA)

Araba kulüplerinden Azerbaycan'a destek konvoyu
Araba kulüplerinden Azerbaycan'a destek konvoyu
Araba kulüplerinden Azerbaycan'a destek konvoyu
Araba kulüplerinden Azerbaycan'a destek konvoyu
Araba kulüplerinden Azerbaycan'a destek konvoyu
Araba kulüplerinden Azerbaycan'a destek konvoyu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN TAN

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