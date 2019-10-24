Araba kullanan fareler stres atarak rahatlıyor

Araba kullanan fareler stres atarak rahatlıyor

ABD'de yapılan bir araştırmada, eğitime alınan farelerin araba kullanırken stres seviyelerinin düştüğü ve rahatladıkları ortaya çıktı

24.10.2019 19:43
Araba kullanan fareler stres atarak rahatlıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan bir araştırmada, yemek ödülü karşılığında eğitime alınan farelerin araba kullanırken stres seviyelerinin düştüğü ve rahatladıkları ortaya çıktı.


Richmond Üniversite'sinde yapılan araştırmaya göre ayrıca, fare beyni çok yönlü çalışabiliyor ve günübirlik ilaçlar dışında yeni alternatif tedavi yöntemleriyle akıl hastalıkları iyileşebiliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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