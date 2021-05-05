Araba fiyatları düşer mi? İkinci el araba fiyatları düşer mi? 2. el araba fiyatlarında son durum

Araba sahibi olmak isteyenler "araba fiyatları düşer mi? İkinci el araba fiyatları düşer mi merak ediyor. Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Yanık, bugünlerde ikinci el araç piyasasında fiyatların düşmesine yönelik beklentinin aksine artışlar görülebileceği uyarısında bulundu. İkinci el araba fiyatları düşecek mi diye merak eden vatandaşları üzecek bir açıklama geldi. Peki, Araba fiyatları düşer mi? İkinci el araba fiyatları düşer mi? 2. el araba fiyatlarında son durum

Araba üreticilerinin karşı karşıya olduğu yarı iletken çip arzındaki sorunlar nedeniyle önde gelen markalar üretimlerini azalttı. Bazı otomotiv firmaları bu krizin daha büyük üretim ve tedarik sorunları oluşturacağını ifade etti.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Yanık, taşıtların hayatın en önemli ve vazgeçilmez bir objesi halinegeldiğini ifade etti.

Yazın tatil hazırlığı yaparken ya da bayram yaklaşıyor diye araç almadevrinin kapandığına dikkati çeken Yanık, "Eline para geçen ve araba almayıdüşünenler hemen alsın. Aracın sezonu kalmadı, sürekli ihtiyaç haline geldi.Malum koronavirüs nedeniyle artık insanlar toplu taşıma araçlarından ziyade kendiaraçlarını kullanır oldu. Bu açıdan da araçlar daha bir önem kazandı. Parası olanherkes araç almaya yöneliyor." dedi.

Hakan Yanık, tüketicilere internette fiyat araştırması yapmalarını,galerileri ve oto pazarlarını gezerek araç satın almalarını önerdi.

Vatandaşların ihtiyaçlarını ertelememesi gerektiğine dikkati çekenYanık, şöyle konuştu:

"Şu anda ikinci el otomobil sektörü normal seyrinde gidiyor veyükselmeye meyilli gözüküyor. Biz galerici esnafı olarak yükselmeyi kesinlikletasvip etmiyoruz. Çünkü en büyük zararı biz görüyoruz. Örneğin, 30 bin lirayasattığımız aynı özellikteki arabayı daha sonra 40 bin liraya alıyoruz.Vatandaşlarımızın zarar görmemesi için ticaretini bekletmeden bir an önceyapmasını tavsiye ediyorum. Fiyatlarda düşme olacağını zannetmiyorum. Piyasanıngidişatı o yönde."

Alıcılara internet üzerinden pazarlık yaparak para göndermemesiuyarısında bulunan Yanık, bu konuda mağduriyet yaşayanlar olduğunu sözlerineekledi.