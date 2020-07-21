HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Araba fiyatına kurbanlık boğa! 1 tonluk boğa 25 bin TL'ye satışta

Geçen yıl Mersin ilçesi'nde satışa çıkarılan 1,5 ton ağırlığındaki boğanın yavrusu bu sene dikkatleri üzerine çekti. 1 tonluk 'Boyka', 25 bin TL'ye alıcı bekliyor.

Araba fiyatına kurbanlık boğa! 1 tonluk boğa 25 bin TL'ye satışta
21.07.2020 10:27 | Son Güncelleme: 21.07.2020 10:31

Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle kurbanlık satış yerleri hareketlendi. Vatandaşlar, yeni tip koronavirüs salgınından korunmak için son günleri beklemek yerine, günler öncesinden satış yerlerine gitmeye başladı. Büyükbaş kurbanlık satıcısı Ümit Değer, geçen yıla göre büyükbaş kurbanlığa talebin arttığını belirterek, böylece vatandaşların kurbanlık satış yerlerinde kalabalık oluşturmadığını, vekalet verdikleri kişinin kurbanlığı satın aldıktan sonra hisseleri dağıttığını kaydetti. Yoğun talep üzerine, kurbanlıkların sevkini 10 gün önce gerçekleştirdiklerini anlatan Değer, "Küçükbaş kurbanlıkların kilosu 28 TL'ye satılırken, büyükbaş kurbanlıkların kilosu ise 25 TL'ye satılıyor. Şu anda elimizdeki büyükbaş kurbanlıkların yüzde 70'ini sattık. Bu yıl büyükbaş kurbanlık taleplerimiz çok fazla arttı. Yeniden kurbanlık getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Araba fiyatına kurbanlık boğa! 1 tonluk boğa 25 bin TL'ye satışta

BİR TONLUK BOYKA 25 BİN TL

Değer, çiftliklerinin gözdesi olan ve geçen yıllarda 1,5 ton ağırlığı ile herkesin dikkatini çeken 'Şampiyon' adlı boğanın 1 ton ağırlığındaki yavrusu 'Boyka' nın 25 bin TL'ye alıcı beklediğini kaydetti.

Araba fiyatına kurbanlık boğa! 1 tonluk boğa 25 bin TL'ye satışta

PANDEMİ NEDENİYLE KURBAN BAYRAMI BU YIL FARKLI OLACAK

Kurban Bayramı'na neredeyse iki hafta kalmasına rağmen işlerini son günlere bırakmak istemediğini söyleyen Ramazan Doğaner ise, "Elimizi çabuk tutalım dedik ve kurbanlığımızı erkenden almaya karar verdik. Pandemi nedeniyle fazla kalabalığa girmeden erkenden kurbanlıklarımızı almak istedik. Tüm ülkemize, İslam alemimize bayramın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

İlgili Haberler

1 tonluk 'Boyka' 25 bin TL'ye alıcısını bekliyor
1 tonluk 'Boyka' 25 bin TL'ye alıcısını bekliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı 3. Sayfa
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti Dünya
İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti
Antalya'da yetiştirilen tropikal meyvelerden passiflora ünlü isimlerden yoğun talep görüyor Ekonomi
Antalya'da yetiştirilen tropikal meyvelerden passiflora ünlü isimlerden yoğun talep görüyor
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 3. Sayfa
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri Güncel
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı 3. Sayfa
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları
Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Ayasofya'daki mozaik ve freskler bir dakikada açılıp aynı sürede kapanan raylı sistem perde ile kapatılacak
Ayasofya'daki mozaik ve freskler bir dakikada açılıp aynı sürede kapanan raylı sistem perde ile kapatılacak
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
Halk otobüsüne parayla binemeyen yolcu, şoföre sinirlenip camları kırdı
Halk otobüsüne parayla binemeyen yolcu, şoföre sinirlenip camları kırdı
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün satışı için açık kapı bıraktı: Bizi büyütecek bir partnerle birlikte olabiliriz
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün satışı için açık kapı bıraktı: Bizi büyütecek bir partnerle birlikte olabiliriz
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyük beğeni topladı
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyük beğeni topladı
Cansız bedeni ormanlık alanda bulunan Pınar Gültekin'den geriye bu görüntüler kaldı
Cansız bedeni ormanlık alanda bulunan Pınar Gültekin'den geriye bu görüntüler kaldı
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü
2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Diyanet İşleri Başkanı, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i Ayasofya'ya davet etti
Diyanet İşleri Başkanı, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i Ayasofya'ya davet etti
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı
Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı
Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı
Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı
Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Mehmet Nuri Mensur Işık Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Gülben Ergen Huysuz Virjin
Spor Ali Koç İrfan Buz Burak Yılmaz Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Türk Avrupa Ayasofya Ak Parti
Şu an buradasınız: Araba fiyatına kurbanlık boğa! 1 tonluk boğa 25 bin TL'ye satışta - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 10:31:42. #1.15#
title