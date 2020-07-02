'Araba çarptı' diye ihbarda bulundu, hastanede doktora saldırdı
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'Araba çarptı' diye ihbarda bulundu, hastanede doktora saldırdı

ELAZIĞ'da, polisi arayıp, kendisine araba çarptığını söyleyen, ancak alkollü olduğu kazaya karışmadığı belirlenen Tayfun Kızıl (40), götürüldüğü hastanede, gürültü yaptığı için kendisini uyaran doktora yumrukla saldırdı.

'Araba çarptı' diye ihbarda bulundu, hastanede doktora saldırdı
02.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:48

ELAZIĞ'da, polisi arayıp, kendisine araba çarptığını söyleyen, ancak alkollü olduğu kazaya karışmadığı belirlenen Tayfun Kızıl (40), götürüldüğü hastanede, gürültü yaptığı için kendisini uyaran doktora yumrukla saldırdı. Doktor yaralanırken, Kızıl tutuklandı.

Olay, önceki gün kent merkezinde meydana geldi. Tayfun Kızıl, kendisine araba çarptığını belirterek, polise ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin durumu sağlık görevlilerine iletmesiyle, olay yerine ambulans sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, Kızıl'ın alkollü olduğunu ve trafik kazasına karışmadığını belirledi. Kızıl sağlık kontrolü için getirildiği Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde, gürültü yapınca görevli doktor Mustafa Uçarel tarafından uyarıldı. Kızıl, doktor Uçarel'e yumrukla saldırdı. Saldırının etkisiyle yere düşen Uçarel, başını sandalyeye çarparak yaralandı. Olayın ardından Uçarel, tedaviye alındı.Kızıl ise hastanedeki polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kızıl, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA

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