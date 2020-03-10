Araba çarpması sonucu yaralanan köpek Sahipsiz Hayvanlar Bakım Merkezinde ameliyat edildi
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Gemlik, İnegöl, Araba, Yerel

Araba çarpması sonucu yaralanan köpek Sahipsiz Hayvanlar Bakım Merkezinde ameliyat edildi

Araba çarpması sonucu yaralanan köpek Sahipsiz Hayvanlar Bakım Merkezinde ameliyat edildi Bursa'nın Gemlik ilçesinde otomobilin çarpışması sonucu yaralanan köpek, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine getirildi.

10.03.2020 17:39 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:40
Araba çarpması sonucu yaralanan köpek Sahipsiz Hayvanlar Bakım Merkezinde ameliyat edildi

Araba çarpması sonucu yaralanan köpek Sahipsiz Hayvanlar Bakım Merkezinde ameliyat edildi

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde otomobilin çarpışması sonucu yaralanan köpek, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine getirildi. Yaralı köpek burada ameliyat edildi.

Bursa ilçelerinde örnekle gösterilecek bir barınağa sahip olan İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi, sokak hayvanları için seferber olmaya devam ediyor. İnegöl'de bu alana çeşitli yerlerden hayvanlar getirilerek tedavileri yapılıyor. Hizmetiyle diğer belediyelere örnek olan barınağa son olarak Gemlik ilçesinde bir arabanın çarpması sonucu yaralanan köpek getirildi. Çeşitli yerlerinde kırıklar meydana gelen köpek burada görevliler tarafından ameliyata alındı. Yapılan başarılı bir ameliyatın ardından yaralı köpek barınakta tedavi altına alındı. Köpeğin bir kaç ay içerisinde eski sağlığına kavuşacağı öğrenildi.

Araba çarpması sonucu yaralanan köpek Sahipsiz Hayvanlar Bakım Merkezinde ameliyat edildi

Kaynak: İHA

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Araba çarpması sonucu yaralanan köpek Sahipsiz Hayvanlar Bakım Merkezinde ameliyat edildi

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