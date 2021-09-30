Araba çarpan köpek tedavi altına alındı

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü, otomobil çarpması sonucu yaralanan yavru sokak köpeğini tedavi altına aldı.

Dağakça Mahallesi'nde yavru sokak köpeğine otomobil çarpıp kaçtı. Olay yerinden geçen Osmangazi Belediyesi Zabıta ekipleri, yaralı köpeği araca alarak Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne götürdü. Veteriner hekim tarafından muayenesi yapılan can dostun vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi. Ameliyat edilen yavru köpeğin, kısa zaman zarfında eski sağlığına kavuşması bekleniyor.

Gerekli tedavilerin yapılması için bir müddet barınakta misafir edilecek sevimli yavru, eski sağlığına kavuşmasının ardından bulunduğu ortama geri bırakılacak. - BURSA

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