Araba anahtarı görünümünde hassas terazi kullanan uyuşturucu şüphelisi yakalandı
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Araba anahtarı görünümünde hassas terazi kullanan uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Bursa'nın İnegöl İlçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı, şüphelinin üzerinden çıkan araba anahtarı görünümündeki hassas terazi dikkati çekti.

20.09.2020 02:21 | Son Güncelleme: 20.09.2020 02:37

Bursa'nın İnegöl İlçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı, şüphelinin üzerinden çıkan araba anahtarı görünümündeki hassas terazi dikkati çekti.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Gurup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığını belirlediği A.K'yi takibe aldı.

Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi'nde polis ekiplerini fark eden A.K, içinde uyuşturucu bulunan çantayı atarak kaçmak istedi.

Ekiplerce yakalanan şüphelinin attığı çantanın içinden satışa hazır y70 gram metamfetamin ve bir miktar bonzai ve 765 lira para ile bir hassas terazi ele geçirildi. Hassas teraziye araba anahtarı görünümü verildiği görüldü.

Evinde yapılan aramada bir miktar esrar ve metamfetamin ele geçirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Araba anahtarı görünümünde hassas terazi kullanan uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Kaynak: AA

AA Editörü - Uğur Çiçek
Uğur Çiçek
AA Editörü
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