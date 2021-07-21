Ara yoldan çıkan otomobil kazaya neden oldu
Ara yoldan çıkan otomobil kazaya neden oldu Kaza güvenlik kamerasına yansıdı Ankara'nın Sincan ilçesinde ana yola kontrolsüz bir şekilde çıkan bir otomobilin neden olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Ara yoldan çıkan otomobil kazaya neden oldu
Kaza güvenlik kamerasına yansıdı
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde ana yola kontrolsüz bir şekilde çıkan bir otomobilin neden olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Polatlı 1 caddede meydana gelen kazada tali yoldan hızla çıkan bir otomobil kazaya neden oldu. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralı olmadığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe