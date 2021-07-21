Ara yoldan çıkan otomobil kazaya neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ara yoldan çıkan otomobil kazaya neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ara yoldan çıkan otomobil kazaya neden oldu Kaza güvenlik kamerasına yansıdı Ankara'nın Sincan ilçesinde ana yola kontrolsüz bir şekilde çıkan bir otomobilin neden olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Ara yoldan çıkan otomobil kazaya neden oldu

Kaza güvenlik kamerasına yansıdı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde ana yola kontrolsüz bir şekilde çıkan bir otomobilin neden olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Polatlı 1 caddede meydana gelen kazada tali yoldan hızla çıkan bir otomobil kazaya neden oldu. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralı olmadığı öğrenildi.

Ara yoldan çıkan otomobil kazaya neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe

Babasının patronuna ait cipin anahtarını gizlice alıp gezintiye çıktı! 11 yaşındaki çocuğun macerası kötü bitti
Babasının patronuna ait cipin anahtarını gizlice alıp gezintiye çıktı! 11 yaşındaki çocuğun macerası kötü bitti
Hastaneye yetişmeye çalışan ambulans kaza yaptı! Şoför hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı
Hastaneye yetişmeye çalışan ambulans kaza yaptı! Şoför hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Alişan Derya Uluğ Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Aytaç Kara Mesut Özil Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ara yoldan çıkan otomobil kazaya neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 10:10:26. #1.14#

title