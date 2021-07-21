Ara yoldan çıkan otomobil kazaya neden oldu

Ara yoldan çıkan otomobil kazaya neden oldu Kaza güvenlik kamerasına yansıdı Ankara'nın Sincan ilçesinde ana yola kontrolsüz bir şekilde çıkan bir otomobilin neden olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı.