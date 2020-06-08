Ara verilen fidan satışları yeniden başladı
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Ara verilen fidan satışları yeniden başladı

Covid-19 salgını nedeniyle bir süredir ara verilen fidan satışlarına Orman Fidanlığında tekrar başlandı.

Ara verilen fidan satışları yeniden başladı
08.06.2020 14:13 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:16

Covid-19 salgını nedeniyle bir süredir ara verilen fidan satışlarına Orman Fidanlığında tekrar başlandı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman Fidanlık Müdürlüğünde gerek yakın temastan kaçınmak, gerekse kısmı çalışma nedeniyle 20 Mart tarihinden beri perakende fidan satışları durdurulmuştu. Kamu kurumlarında tekrar normal mesaiye dönülmesi ile vatandaşlara fidan satışları da başladı. İsteyenler Orman Fidanlığına mesai saatleri içinde giderek istedikleri fidanı alabilecek. Orman Fidanlığında genelde orman ağaçlarından oluşan yaklaşık 200 çeşit fidan üretiliyor ve 3 liradan 300 liraya kadar fiyat aralığında satılıyor. Topraklı olarak satılan tüplü fidanlar her mevsim dikilebilir.

Orman Bölge Müdürü Recep Temel, vatandaşların daha kolay fidan almaları için kısa bir süre içinde şehir merkezinde de bir fidan satış reyonu kuracaklarını söyledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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