Ara transfer dönemi ne zaman? 2022 ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2022 ara transfer dönemi ne zaman bitecek?

Ara transfer dönemi ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Süper Lig'de Trabzonspor'un başta Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile puan farkını açmasının ardından şampiyonlukta tekrar takımların iddialı olması için takımlara takviyede bulunması bekleniyor. Bu nedenle 2022 yılı ara transfer döneminin açılması için taraftarlar büyük bir bekleyiş içerisinde. Futbolseverler konuyla ilgili internette en çok "2022 ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor 2022?" sorularını aratmakta. 2022 ara transfer döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri haberimizde.

2022 ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre yarın başlayacak ara transfer dönemi, 2022 Süper Lig ara transfer dönemi 12 Ocak 2022 Çarşamba günü açılacak. 8 Şubat Salı günü tamamlanacak.

2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-8 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

2022 ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

2022 Süper Lig ara transfer dönemi 8 Şubat 2022 Salı günü sona erecek. Takımların transferleri 12 Ocak - 8 Şubat tarihleri arasında yapmaması halinde, takımlarına katmak ya da göndermek istedikleri oyuncuların transferi bir sonraki transfer döneminde gerçekleşecek.

Galatasaray yönetiminin #FatihTerim ile yollarını ayırma kararını nasıl buluyorsunuz? — Haberler (@Haberler) January 10, 2022

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