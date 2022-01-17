Ara tatilin ilk haftasında gerçekleştirilecek etkinlikler ara tatil keyfine renk katacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 24 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında yapılacak 2022 Yarıyıl Tatilinin ilk bölümünde, çocukların tatil keyfine Sanat ve Eğlence Atölyeleri ile renk katacak.

KOCAELİ (Bültenler) - Sanat ve eğlence atölyeleri ara tatil keyfine renk katacak

24-28 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerden, 7-13 yaş arasındaki çocuklar yararlanacak. Etkinlikler için başvuru süresi 13 Ocak Perşembe günü başladı. Kurulacak atölyelerde Karagöz'den masala, ekmek pişirmekten şerbet yapımına, kukla yapımı gösterisinden konserlere kadar birbirinden farklı sanatsal aktiviteler düzenlenecek.

BAŞVURULAR 13-23 OCAK TARİHLERİ ARASINDA

Sanat ve Eğlence Atölyeleri'ne İzmit'te Kongre Merkezi, Gebze'de ise Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi KO-MEK Kurs Merkezi ev sahipliği yapacak. Etkinliklere katılmak isteyen çocuklar, 13-23 Ocak tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin www.kocaeli.bel.tr resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.

KOCAELİ KONGRE MERKEZİ VE GEBZE KO-MEK BİNASI'NDA

Sanat ve Eğlenceleri Atölyeleri, İzmit'te Kocaeli Kongre Merkezi'nin Karamürsel Alp, Süleyman Paşa, Pertev Mehmet Paşa, Selim Sırrı Paşa ve Çoban Mustafa Paşa Salonlarında gerçekleştirilecek. Sanat ve Eğlence Atölyelerine Gebze'de KO-MEK Binası ev sahipliği yapacak. Etkinlikler, 24-28 Ocak tarihleri arasında, her gün 11.30 ile 16.30 saatleri arasında yapılacak. Pandemi dolayısıyla atölyelerde en fazla 15 çocuk yer alabilecek.

HER ÇOCUK KENDİSİNE AİT BİR ETKİNLİK BULACAK

Tatile renk ve eğlence katacak olan atölyelerde her çocuk kendisine uygun bir etkinlik bulacak. Etkinliklerin gerçekleştirileceği alanlarda; Ormanya Ağaç Dikimi Boyama, Kukla Kulik Masal Atölyesi, Ebru Atölyesi, Türk Dünyası Çocuk Oyunları, Çamurdan Oyuncak Yapımı, Anne Çocuk Kahve Yapımı Atölyesi, Geleneksel Motifler Ihlamur Baskı Halı Dokuma, Bez Bebek, Geleneksel Oyuncak Yapımı, Karagöz-Hacivat Tasvir Yapımı Atölyesi, Keçe Atölyesi, Taş Boyama Atölyesi, Ormanya Kuş Yemliği Atölyesi, Geleneksel Zeka ve Strateji Oyunları, Şerbet Yapımı Atölyesi, Bilim Merkezi El Razi Sihirli Deney, Köy Seyirlik Oyunları, Ihlamur Baskı Atölyesi, Sihirli Taşlar Mozaik Atölyesi ve Kağıt Müzesi Origami Atölyesi yer alacak.

MÜZEDE MASAL ETKİNLİKLERİ DÜZENLENECEK

Öte yandan yarı yıl tatilinin ilk haftası içinde gerçekleştirilecek olan etkinlikler kapsamında Sırrı Paşa Konağı ve Seka Kağıt Müzesi'nde masal etkinlikleri düzenlenecek.

SIRRI PAŞA KONAĞI'NDA KÜLTÜREL MİRAS ATÖLYESİ

Sırrı Paşa Konağı Müzesi'ndeki masal etkinliği, 24 Ocak 2022 Pazartesi günü yapılacak. "Sırrı Paşa'nın İşlemeli Konağı" başlığındaki etkinliğe 10 öğrenci katılacak. Etkinlikte Işılay Baysak, öğrencilere Selim Sırrı Paşa Konağı'ndaki işlemleri konu edinen Kültürel Miras Atölyesi gerçekleştirecek.

BİR İSİM BİR ŞEHİR AKÇAKOCA BEY ATÖLYESİ

Seka Kağıt Müzesi'ndeki masal etkinliği ise, 27 Ocak 2022 Perşembe günü "Bir İsim Bir Şehir Akçakoca Bey" adlı atölyede yapılacak. Burada öğrenciler, Akçakoca Bey'in yaşantısına dair iz sürecek. Her iki masal etkinliği için Kocaeli Kongre Merkezinden araç kaldırılacak.

KO-MEK MUTFAĞI ÇOCUKLARA AÇILACAK

Bunun yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarına ait olan KO-MEK Mutfağı da Sanat ve Eğlence Etkinliklerinde çocukların yanında olacak. Çocuklar KO-MEK Mutfağına girerek ekmek pişirmeyi öğrenecek. Çocuklar yaptıkları ekmekler pişerken ise, pankek yapacak. KO-MEK atölyesinde ayrıca öğrencilere filografi sanatının incelikleri öğretilecek.

KONSERVATUVAR ÖĞRENCİLERİ KATKI SUNACAK

Büyükşehir Belediye Konservatuvarı da sergi ve konserleriyle etkinliklerde yer alacak.

MASAL ANLATICILARI ÇOCUKLARLA BULUŞACAK

Türkiye'nin sevilen çocuk masal anlatıcıları etkinlikler kapsamında çocuklarla buluşacak. Masal anlatıcıları en güzel Anadolu Masaları ve Meddah Hikâyelerini çocuklara anlatacak.

5 MÜDÜRLÜKTEN ORTAK ÇALIŞMA

Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinin ilk haftasında yapacağı Sanat ve Eğlence Atölyeleri etkinliklerini; Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı, Turizm ve Doğal Yaşam Alanları, Yaygın Eğitim (KO-MEK), Müzeler, Şehir Tiyatroları ve Kültür Sanat Konservatuvar Şube Müdürlüklerinin işbirliğinde gerçekleştirecek.

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