Ara tatilde renkli atölyeler Eskişehir'de çocuklarla buluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ara tatilde renkli atölyeler Eskişehir'de çocuklarla buluştu

Bültenler - Haberler | Güncel
Ara tatilde renkli atölyeler Eskişehir'de çocuklarla buluştu

15 farklı branşta gerçekleştirilen atölyelere Eskişehirli çocukların yanı sıra şehir dışından gelen birçok çocuk da katılım sağladı.

ESKİŞEHİR (Bültenler) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi, çocukların ara tatilde de verimli zaman geçirmeleri için 15-19 Kasım tarihleri arasında ara tatil atölyeleri gerçekleştirdi.

Çocuk Hakları Birimi tarafından 4-14 yaş grubundaki çocuklar için, kutu oyunları, Orff ve beden perküsyonu, okuyorum oynuyorum, kukla, geri dönüşüm atölyeleri, eğlenceli oyun, baskı, karikatür, satranç, resim, 3 boyutlu sanat, evcil hayvanıma nasıl bakarım, origami, yaratıcı sanat, karakter çizim, dolgu oyuncak yapımı gibi atölyeler gerçekleştirildi.

248 çocuğun katılım sağladığı atölyeleri Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce de ziyaret etti. Atölye çalışmalarında hem eğlenen hem de öğrenen çocuklarla sohbet eden Başkan Büyükerşen, çocuklar için çalışmalarının devam edeceğini belirterek, "İlgi alanlarına göre düzenlenen atölyeler sayesinde yoğun derslerinin sonrasında çocuklarımız mutlu bir ara tatil geçirdi. Çocuk Hakları Birimimiz okul dönemlerinde de atölye düzenlemeye devam edecek" dedi.

Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Balkonu yapıp kapıyı unuttular

Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Balkonu yapıp kapıyı unuttular

 Erdoğan: 'Ülkemizi denklemin dışına itmek isteyenlerin kur, faiz ve fiyat artışı üzerinden oynadıkları oyunu görüyor, kendi oyun planımızla devam...

Erdoğan: "Ülkemizi denklemin dışına itmek isteyenlerin kur, faiz ve fiyat artışı üzerinden oynadıkları oyunu görüyor, kendi oyun planımızla devam...

 Müslüme'nin gözaltındaki ailesi için adli tıp raporu bekleniyor (3)

Müslüme'nin gözaltındaki ailesi için adli tıp raporu bekleniyor (3)

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title