21.11.2019 17:46 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:53

Ara tatilde öğrenciler Yunus parkına akın etti

Öğrenciler eğlenerek stres attı

MUĞLA - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulanan ara tatilin girmesiyle birlikte Bodrum'da bulunan Yunus parkı ücretsiz olarak öğrencilere yunus gösterisi sundu. 300 kişilik yunus parkına 500 öğrenci gelince izdiham oluştu.

Ara tatilin girmesiyle birlikte Bodrum'da bulunan bir çok eğlence merkezi çocuklara özel programlar hazırladı. Güvercinlik Mahallesin de bulunan Yunus parkı ise öğrenciler için ücretsiz yunus gösterisi yaptırdı. 500 öğrenci ve aileleri yunus parkına akın etti. 300 kişilik parka 500 öğrenci ve aileleri gelince izdiham yaşandı. Çocuklar pür dikkat gösterileri izledi. Zaman zaman heyecanlanan öğrenciler yunusları yakından görmek istedi. Bir birinden ilginç hareketler yapan Yunuslar çocuklar tarafından büyük beğeni topladı. Yaklaşık 1 saatlik gösteri için Muğla ve ilçelerinden de öğrenciler geldi. Yunusları ilk kez gören bazı öğrencilerin şaşkınlıkları yüzlerinde okundu. Bazı öğrencilerde telefonlarıyla fotoğraf çekme yarışına girdi.

Yunus parkının sahibi İsmet Parmak çocuklar için güzel bir etkinlik yapmak istediklerini belirterek "Ara tatili nedeniyle bizde öğrencilerimize ve ailelerine değişik bir gün yaşatmak ve kültürel etkinliklere dahil olmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Çocukların sevincini ve mutluluklarını görüyorum. Bu etkinliğe destek veren herkese teşekkür ediyorum. Tamamen ücretsiz bir etkinliktir. Çocuklara güzel bir gün yaşatmaktır amacımız" ifadelerini kullandı.

Milas'tan gelen Nüket Özgen ilk defa geldiklerini belirterek "Çok güzel bir etkinlik, mutluluk ve şaşkınlıkla izliyoruz yunuslar. Burada çocuklarımızın mutlu olduklarını gözlerimizle görüyoruz. Bir çok hastalıkta da rehabilitasyon olarakta tedavi edici özelliği var yunusların. Doğada olsalar bu kadar iyi bakılamaz bu balıklar" şeklinde konuştu.

Öğrenciler ise çok mutlu olduklarını belirterek Yunusları ilk kez gördüklerini ve çok beğendiklerini söylediler.

Kaynak: İHA