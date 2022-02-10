Ara tatilde 'Haydi Çocuklar Camiye' etkinliği düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ara tatilde 'Haydi Çocuklar Camiye' etkinliği düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Ara tatilde 'Haydi Çocuklar Camiye' etkinliği düzenlendi

Bilecik'in Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından ara tatilde "Haydi Çocuklar Camiye" sloganıyla etkinlikler düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Bilecik'in Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından ara tatilde "Haydi Çocuklar Camiye" sloganıyla etkinlikler düzenlendi.

Camilerin çocuk sesleri ile dolduğunu belirten İlçe Müftüsü Muammer Ölmez, "Gençlerimiz ve çocuklarımız; sizler olmazsanız biz bir eksiğiz' şiarıyla başlatmış olduğumuz program ilçe genelindeki bütün camilerimizde uygulandı. Gençler ve çocuklarımız olmadan saflarımızın arasında boşluklar kalıyor. Çocuklarımız olmadan camilerimiz sessiz kalıyor. Çocuklarımız bizim göz aydınlığımızdır, bize emanettir, emanete en iyi şekilde sahip çıkmaya çalışacağız. Çocuklarını camiye gönderen ailelere, camiye geldikleri için çocuklara, hizmeti yürüten din görevlilerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Hisarcık, Bozüyük, Bilecik, Çocuk, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title