Ara tatilde Evrensel C¸ocuk Merkezi ve Macera Parkı'na yogˆun ilgi

KARŞIYAKA, İZMİR (Bültenler) - Ara tatilde Evrensel Çocuk Merkezi ve Macera Parkı'na yoğun ilgi

Ara tatil döneminde her saat başı bir atölye ve planetaryum filmi gösterimi ile kapılarını İzmirlilere açan Evrensel Çocuk Merkezi aileler tarafından yoğun ilgiyle karşılaştı. Saat başı bir atölye bulunan programda, taleplerin artmasıyla birlikte atölye sayısı saat başı ikiye çıkartıldı. Planetaryum'da ise ara tatil haftasına özel 2 adet yeni film gösterime girdi. Salon pandemi önlemlerine uygun olarak düzenlendi. Evrensel Çocuk Merkezi'nde "Bubble Show" gibi ücretsiz etkinliklerde gerçekleşiyor. Ayrıca Evrensel Çocuk Merkezi dışında Macera Parkı'na da çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Çocukları ve gençleri hem sporla hem de eğlenceyle buluşturan Macera Parkı, sosyal ve fiziksel açıdan gelişime katkı sağlıyor.

AİLELER ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE EĞİTİME KATILABİLİYOR

Evrensel Çocuk Merkezi kadrosunda; disiplinler arası eğitimin sağlanabilmesi amacıyla, paleontologlar, biyologlar, fizikçiler, aile-çocuk danışma rehberi, müze rehberleri gibi birçok alandan eğitmenler bulunuyor. Çocukların merak duygularını ateşleyip onların hayal güçlerini, yaratıcılıklarını ve eleştirel düşünme becerilerini oyunlarla geliştirmeyi hedefleyen merkezde, aileler de çocuklarıyla birlikte aktif bir şekilde eğitime katılabiliyorlar.

EVRENSEL DEĞERLER ANLATILIYOR

Karşıyaka Evrensel Çocuk Merkezi'nde çocukların bilgiyi yaşayarak ve eğlenerek öğrenmeleri amaçlanıyor. Merkezin içinde dinozor replikası, fosil kazı alanı, biyolojik gölet, planetaryum, minyatür iş makineleri ile yardımseverlik, dostluk, doğruluk, sorumluluk, sevgi, saygı ve hoşgörü gibi evrensel değerlerin anlatıldığı, sergi alanları bulunuyor.

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