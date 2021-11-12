Ara tatilde DYK var mı? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.Destekleme ve Yetiştirme Kursu için başvuruda bulunan ve eğitim almayı sürdüren öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Ara tatillerde Destekleme ve yetiştirme kursları DYK'lar açılacak mı? Ara tatilde DYK var mı? 2021 2022 Ara tatilde DYK kursu var mı?

ARA TATİLDE DYK VAR MI?

Ara tatillerde DYK veya her hangi bir kurs programı yapılmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmeliğine göre, olağan üstü durumlarda değişiklik gösterebilir.

Ara tatilde DYK kursu hakkında açıklama yapan Meb, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında önemli değişiklikleri yönerge değişikliği ile duyurdu. Yönerge değişikliğinde öne çıkanlar şu şekilde:

1-) DYK bundan böyle ilköğretim 7 ve 8. sınıflar ile ortaöğretim 11 ve 12. sınıflar ve mezunlara yönelik açılacak.

2-) İlköğretim 5 ve 6. sınıflar ile ortaöğretim 9 ve 10. sınıflara DYK açılamayacak.

3-) Zorunlu haller dışında kursların, ilköğretimde hafta içi, ortaöğretimde hafta sonu yapılması esas olacak.

4-) Kurslarda açılacak dersler, 7,8,11 ve 12. sınıflar ile örgün ve açıköğretim mezunlarına yönelik, bu yönerge kapsamında Bakanlıkça hazırlanan kılavuzla belirlenen derslerle sınırlı olacak.

5-) Yarıyıl tatilinde kurs yapılabilecekken ara tatillerde yapılamayacak.

6-) Sınıflardaki öğrenci sayısı 10-24 arasında olacak. Bazı durumlarda bu sayı 5'e kadar düşebilecek.

7-) Yönergede belirlenen dersler dışında kurs açılamayacak.

8-) Her okulda nöbetçi öğretmen görevlendirilecek.

9-) Kurslar yılda en az 2 defa denetlenecek.

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