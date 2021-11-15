Ara tatilde çocuklu ailelerin tercihi Antalya otelleri oldu

Seyahat sitesi Enuygun'un bir araştırmasına göre, ara tatilde en çok rezervasyon yaptırılan çocuk dostu oteller Antalya, Eskişehir, İstanbul'da yer alırken, en çok uçak bileti alınan iller ise İstanbul, İzmir ve Antalya olarak kayıtlara geçti.

Enuygun, 2021-2022 eğitim öğretim yılının resmi olarak bugün başlayan ilk ara tatiline ilişkin verilerini açıkladı.

Buna göre, ara tatili hafta sonuyla birleştiren ve uçakla seyahat eden tatilcilerin yüzde 25'i, 13 Kasım Cumartesi, otobüsle seyahat edenlerin ise yüzde 44'ü 12 Kasım Cuma yola çıkmayı tercih etti. Uçak bileti için en çok tercih edilen destinasyonlar sırasıyla İstanbul, İzmir, Antalya, Adana ve Ankara oldu. Otobüs ile seyahat edenlerin en çok tercih ettiği destinasyonlar ise Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Antalya oldu.

En pahalı uçak bileti 27 bin 219 TL ile İstanbul–Cancun rotasına satıldı

Enuygun'un yaptığı analize göre, 12-21 Kasım tarihlerinde en pahalı uçak bileti 27 bin 219 TL (2 kişi) ile İstanbul–Cancun rotası için satıldı. En ucuz uçak bileti 217 TL (1 kişi) Adana-Antalya, en ucuz otobüs bileti ise 15 TL (1 kişi) Kayseri-Ürgüp güzergahı için satıldı.

Yılın ilk ara tatilinde en çok İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Eskişehir'deki otellere rezervasyon yapıldı. Çocuk dostu otel rezervasyonlarında ise ilk sırada Antalya yer aldı. Antalya'yı sırasıyla Eskişehir, İstanbul, Ankara ve Nevşehir gibi destinasyonlar takip etti. Çocuk dostu otel rezervasyonlarında en ucuz konaklama ücreti 149 TL (1 çocuk-1 yetişkin, tek gece) ile Aydın'da, en pahalı konaklama ücreti ise 7 bin 454 TL (2 çocuk-2 yetişkin, 2 gece) ile Antalya'da gerçekleşti.

AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri

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