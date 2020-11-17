Ara tatil uzatılacak mı? Okullar kapanacak mı? Ara tatilden sonra okullar açılacak mı?
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Ara tatil uzatılacak mı? Okullar kapanacak mı? Ara tatilden sonra okullar açılacak mı?

17.11.2020 19:42 | Son Güncelleme: 17.11.2020 20:03
Ara tatil uzatılacak mı? Okullar kapanacak mı? Ara tatilden sonra okullar açılacak mı?

Ülkemizde koronavirüs vakalarının artmasıyla sebebiyle bugün önemli bir toplantı daha gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar merak ediliyor. Peki, ara tatil uzatılacak mı? Okullar kapanacak mı? Ara tatilden sonra okullar açılacak mı?

Artan vakalar sonrası toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'nda konuşulanlar netleşti. Buna göre; eğlence mekanları ve kıraathanelerin kapatılması, restoranların paket servise geçmesi, okul tatilinin uzatılması ve bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağı gündeme geldi. Kurulun bu tavsiyeleri yarın Bakanlar Kurulu'nda görüşülerek karara bağlanacak. Peki, sokağa çıkma yasağı olacak mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, GELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı tamamlandı. Toplantının ana gündem maddesini koronavirüs ile mücadele oluştururken, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler gibi konular da ele alınacak.

ARA TATİL UZATILACAK MI?

Eğitim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek. Okullar ara tatilden sonra açılmayacak.

EBA destekli eğitim için ayrıntıları takipte kalınız..

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