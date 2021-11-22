ARA TATİL SONRASI 1.170 OKULA YENİ KÜTÜPHANE

Milli Eğitim Bakanlığı, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" Projesi çerçevesinde mevcut kütüphaneleri zenginleştirmek ve yeni kütüphaneler yapmak için gerekli ödenekleri 81 ile gönderdi. İl müdürlükleri kütüphanesi olmayan okulların kütüphanelerini yapmak için yaklaşık bir aydır yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu kapsamda kurulan 1. 170 yeni kütüphane bir haftalık ara tatil sonrasına yetiştirildi. 1. 170 okulda öğrenciler, 22 Kasım Pazartesi günü yeni kütüphaneleri ile tanışacaklar. Projenin 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Ağrı'ya 350 Yeni Kütüphane

1. 170 yeni kütüphanenin illere göre dağılımında 350 yeni kütüphane ile Ağrı birinci sırada yer alıyor. Ağrı'ya yıl sonuna kadar 554 yeni kütüphanenin yapılması hedefleniyor.

Yeni kütüphane yapımında 181 kütüphane ile Konya ikinci, 105 kütüphane ile Bitlis üçüncü, 69 kütüphane ile Zonguldak dördüncü, 60 kütüphane ile Gaziantep beşinci, 50 kütüphane ile Balıkesir altıncı, 42 kütüphane ile Muş yedinci, 37 kütüphane ile Batman sekizinci, 35 kütüphane ile Nevşehir dokuzuncu ve 34 kütüphane ile Hatay onuncu sırada yer alıyor.

Kütüphane Tefrişatı Meslek Liselerinden

Konu ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi: "Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için ağırlık verdiğimiz alanlardan bir tanesini okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak oluşturuyor. Bu bağlamda Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesini başlattık. Kültür ve Turizm Bakanlığımız da bu projenin önemli bir paydaşı. İki ay gibi kısa sürede projeyi tamamlamayı hedefliyoruz. Gerekli planlamalarımızı yaparak tüm illere ihtiyaç duydukları ödenekleri gönderdik. Tüm illerde arkadaşlarımız yoğun bir çaba içerisindeler. Kütüphanelerin mobilya tefrişatını meslek liselerimiz yapıyor. Yeni kütüphanelerin bir kısmını bir haftalık ara tatil sonrasına yetiştirmeyi hedeflemiştik. Bu kapsamda 1. 170 okulumuz yeni kütüphanelerine kavuştular. İnşallah bu projeyi yıl sonunda tamamlayacağız. Böylece, 2022 yılında kütüphanesi olmayan okul kalmayacak. Projeyi himayelerine alarak verdikleri desteklerden dolayı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye şükranlarımı sunuyorum. Tüm illerde kütüphanelerin kitap ihtiyacının giderilmesine katkılarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ediyorum. Süreci başarı ile yürüten tüm çalışma arkadaşlarımı, 81 il milli eğitim müdürlerimizi, ilçe müdürlerimizi, okul yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum. "

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