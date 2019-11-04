Ara tatil, online tur satışlarına talep yağdırdı!

04.11.2019 15:21

Ara tatili hafta sonu ile birleştirerek 9 günlük tatili fırsat bilen aileler, online üzerinden yurt içinde ve yurt dışında kültür turlarını tercih ettiler. Her 10 tur satışından 6'sı ise online üzerinden gerçekleşti.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2019/2020 Eğitim ve Öğretim Dönemi için ilk kez bir haftalık ara tatil kararı verdi. 18-22 Kasım tarihleri arasında yapılacak ara tatil, en çok turizmcilerin yüzünü güldürdü. Tatili fırsat bilen aileler, hafta sonunu da birleştirerek yapacakları 9 günlük tatil için online turizm satış sitelerine yönlendiler.

"Son dönemde satışların birçoğu online üzerinden gerçekleşiyor. Acenteler tur paketlerini internet siteleri üzerinden sattıkları gibi yine bazı fırsat siteleri üzerinden de tur satışlarının gerçekleştiğini görüyoruz. Son çeyrek rakamlarını da incelediğimiz zaman yurt dışına çıkan vatandaşlarımızın turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,8 artarak 1 milyar 230 milyon 964 bin Dolar oldu. Bunun 338 milyon 65 bin Dolarını paket tur harcamaları oluşturdu. Yine yurt içinde de ilk çeyrekte yaklaşık 300 milyon TL'lik paket tur harcamanın yapıldığını görüyoruz" diyen CRM Group Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, ara tatilin turizmciler için de olumlu bir hareket olduğunu belirtirken paket tur harcamalarında artış yaşandığına dikkat çekiyor. Özellikle yurt dışında Avrupa turlarına yurt içinde de kültür turlarında artış olduğuna dikkat çeken Becer, bu dönemde online paket tur satışlarında yaklaşık yüzde 40'lık bir artışın yaşandığını ifade ediyor. "Yılın ikinci çeyreğinde, yıl sonuna kadar yaklaşık 13 milyon kişinin yurt dışına çıkacağını bekliyorduk. Ara tatille birlikte bu sayının rahatlıkla 15 milyon kişiyi bulacağını görüyoruz. Yurt dışına çıkan kişilerin birçoğu da paket tur programlarını tercih ediyorlar" açıklamasında bulunan Ramazan Becer, yurt içinde de seyahat edenlerin sayısında artış yaşanacağının altını çiziyor. Online tur satışlarının çok daha kolay, hızlı, uygun ödeme ve taksit seçenekleri nedeniyle tercih edildiğini belirten Becer, "Dünyanın ilk seyahat acentesi Thomas Cook'un iflas etmesindeki en büyük etken, dijital dönüşümü sağlayamamasıydı. Dijitalleşemeyen şirket, büyük kan kaybederek iflas etmek durumunda kalmıştı. Bu anlamda Türkiye'de hızlı bir dönüşüm yaşanıyor. Satılan paket turlara baktığımızda da ailelerin çocuklarıyla keyifli vakit geçirecekleri, onların bilgi birikimlerine büyük katkı sağlayacak kültür turlarını tercih ettiklerini görüyoruz. Avrupa'da İtalya'ya, Fransa'ya, Yunanistan'a ve Avusturya'ya yapılan tarih ve kültür turlarında, yurt içinde de Güneydoğu Anadolu, Kaz Dağları gibi lokasyonlara yapılan turlarda artış gözlemliyoruz. Rakamlara baktığımız zaman her 10 tur satışından 6'sının online üzerinden gerçekleştiğini görüyoruz" diyor.

Kaynak: Bültenler