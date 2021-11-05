Ara tatil ne zaman? Ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi?

Koronavirüs sebebiyle bir buçuk senenin ardından okullarda yüz yüze eğitim 6 Eylül tarihinde başladı. MEB takvimine göre, Ocak tatili ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı akademik takvimde 5 günlük tatil, yaz tatili ve okulların kapanacağı tarihleri verdi. İşte, birinci ve ikinci dönem ara tatil tarihleri... Peki, Ocak tatili ne zaman? İlk ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman? Yarıyıl tatili hangi tarihte? Okulların ara tatili ne zaman? İlk yarı dönem içinde 1 haftalık ara tatil için geri sayım başladı. Ara Tatil öğrenci ve öğretmenlerin gündem konusu oldu.

ARA TATİL NE ZAMAN?

1. dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım'da sona erecek. Hafta sonları ile birlikte ara tatil 9 gün olacak.

ARA TATİLDE ÖĞRETMENLER OKULA GELECEK Mİ?

Öğretmenler ara tatilde, idari izinli sayılarak okula gelmeyecek. Mesleki eğitimlerini online olarak alacaklar.

İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvimin tamamı:

Okullar ne zaman kapanacak?

1. Ara Tatil : 15-19 Kasım 2021

Yarıyıl tatili ne zaman?

Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

24 Ocak-4 Şubat 2022 tarihlerinde yarıyıl tatili (15 gün) uygulanacak

Okullar ne zaman açılacak?

6 Şubat 2022 Pazartesi günü ikinci dönem başlayacak.

İkinci ara tatil ne zaman?

2. Ara Tatil 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak

2022 yaz tatili ne zaman?

17 Haziran Cuma Günü 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erecek

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