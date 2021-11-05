Ara tatil ne zaman? Ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi?
Kasım ara tatili için geri sayım başladı. 1 haftalık ara tatil için hem öğrenciler hem de veliler geri sayıma başladı. Bu tatilde öğrenciler 9 günlük bir dinlenme fırsatı bulacaklar. Yeni bir sistem olan ara tatil ile ilgili konular vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ara tatil ne zaman? Ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi? Ara tatil kaç gün? sorularına cevap aranıyor.
Koronavirüs sebebiyle bir buçuk senenin ardından okullarda yüz yüze eğitim 6 Eylül tarihinde başladı. MEB takvimine göre, Ocak tatili ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı akademik takvimde 5 günlük tatil, yaz tatili ve okulların kapanacağı tarihleri verdi. İşte, birinci ve ikinci dönem ara tatil tarihleri... Peki, Ocak tatili ne zaman? İlk ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman? Yarıyıl tatili hangi tarihte? Okulların ara tatili ne zaman? İlk yarı dönem içinde 1 haftalık ara tatil için geri sayım başladı. Ara Tatil öğrenci ve öğretmenlerin gündem konusu oldu.
1. dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım'da sona erecek. Hafta sonları ile birlikte ara tatil 9 gün olacak.
Öğretmenler ara tatilde, idari izinli sayılarak okula gelmeyecek. Mesleki eğitimlerini online olarak alacaklar.
Okullar ne zaman kapanacak?
1. Ara Tatil : 15-19 Kasım 2021
Yarıyıl tatili ne zaman?
Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.
24 Ocak-4 Şubat 2022 tarihlerinde yarıyıl tatili (15 gün) uygulanacak
Okullar ne zaman açılacak?
6 Şubat 2022 Pazartesi günü ikinci dönem başlayacak.
İkinci ara tatil ne zaman?
2. Ara Tatil 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak
2022 yaz tatili ne zaman?
17 Haziran Cuma Günü 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erecek
#Korona tablosundaki oranların artışının nedeni sizce nedir? ?? #Covid #VakaSayısı— Haberler (@Haberler) November 4, 2021