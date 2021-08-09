Ara tatil ne zaman 2022? İlkokul, ortaokul tatillleri ne zaman? MEB takvimi!

2021-2022 Eğitim yılı için kısa bir süre kaldı. Milyonlarca öğrenciyi, veliyi ve öğretim görevlisini ilgilendiren konu hakkında okullar ne zaman açılacak araması yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni eğitim - öğretim yılının başlangıç tarihi duyuruldu. Peki okullar ne zaman açılıyor? Ara tatil ne zaman 2022? İşte ilkokul, ortaokul, liseler için okula başlama tarihi... İlkokul, ortaokul tatillleri ne zaman? MEB takvimi!

Ara tatil ne zaman 2022? sorusunun yanıtı eğitim hayatında yer alan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili ne zaman? soruları araştırılırken, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklandı. Birinci dönem ara tatili ne zaman? Ara tatil ne zaman 2022? İlkokul, ortaokul tatillleri ne zaman? MEB takvimi!

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.

ARA TATİL NE ZAMAN 2022?

MEB'in takvimine göre;

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

2022YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp, 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

YENİ MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER AÇIKLADI

Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre, görevden affı talebi kabul edilen Ziya Selçuk ile Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Mahmut Özer arasında bakanlıkta devir teslim töreni yapıldı. Yeni bakan Özer, okulların durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. "Eylül ayında okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydeden Bakan Özer, "Pandemi dolayısıyla yaşanan kaybın telafisi için sayın bakanımızın çok değerli çalışmaları oldu. Bu çalışmalar güncellenerek aynen devam edecek. İlk önceliğim gerekli tüm tedbirleri alarak okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir. Türkiye'nin geleceği için yüz yüze eğitime bir an önce geçmek oldukça kritik bir hal almıştır. Okulların açılması için vakaların belirsiz bir gelecekte tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz. Pandemi dolayısıyla çocuklarımızın bedensel ve zihinsel olarak daha fazla olumsuz etkilenmelerine de müsaade edemeyiz. Son söz olarak artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur" dedi.