Ara tatil ne zaman? 1 haftalık ara tatil ne zaman başlıyor?

Öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği ara tatil tarihleri belli oldu. Peki, Ara tatil ne zaman? 1 haftalık ara tatil ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatilin başlayacağı tarihi açıkladı. Peki, 1 haftalık ara tatil ne zaman başlıyor? Ara tatil ne zaman?

ARA TATİL NE ZAMAN?

Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatilin başlayacağını açıkladı.

Selçuk'un açıklamasında, "16 Kasım Pazartesi itibariyle başlayacağımız ara tatilde, öğretmenlerimiz mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabileceklerdir. Kendilerine şimdiden iyi ve verimli bir mesleki gelişim dönemi diliyorum" ifadeleri yer aldı.