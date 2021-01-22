Ara tatil kaç hafta olacak? Sömestr tatil ne zaman bitecek?
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Ara tatil kaç hafta olacak? Sömestr tatil ne zaman bitecek?

22.01.2021 12:36 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:39
Ara tatil kaç hafta olacak? Sömestr tatil ne zaman bitecek?

Covid-19 nedeniyle bir eğitim ve öğretim dönemi uzaktan eğitim alarak sona erdi. Bugün başlayacak tatilin, öğrenciler ara tatil kaç hafta olacak? Sömestr tatil ne zaman bitecek? merak ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, karnelerin korona virüs nedeniyle yüz yüze verilemeyeceği ve dijital ortamda karne verileceğini açıklamasının ardından, gözler ara tatilin kaç hafta olacağına çevrildi. Öğrencilerin bir dönemi uzaktan eğitim ile tamamladığı ve heyecanla bekledikleri sömestr tatil ne zaman bitecek? İşte detaylar!

ARA TATİL KAÇ HAFTA OLACAK?

Öğrencilerin e okul üzerinden 22 Ocak Cuma günü karnelerinin verilmesiyle birlikte ara tatilleri başlıyor. Her dönem ara tatil 15 gün süreyle yapılırken, bu dönem 21 gün olarak yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 'İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceği yönünde yapıldı. 25 Ocak tarihinde başlayacak olan ara tatil 3 hafta yapılacak.

SÖMESTR TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

25 Ocak Pazartesi günü itibariyle başlayacak olan sömestr tatili 15 Şubat Pazartesi gününe kadar devam edecek.

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