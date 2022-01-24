Ara sokaklarda araçlar kara gömüldü, ekipler seferber olduZONGULDAK Zonguldak'ta hafta sonundan bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle ara sokaklarda ikamet eden vatandaşlar araçlarını temizlemeye çalıştı.

ZONGULDAK (İHA) - Ara sokaklarda araçlar kara gömüldü, ekipler seferber oldu

ZONGULDAK Zonguldak'ta hafta sonundan bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle ara sokaklarda ikamet eden vatandaşlar araçlarını temizlemeye çalıştı. Araçlar adeta kara gömülürken vatandaşlar işe yürüyerek gitmeye çalıştı.

Kentte geçen hafta sonu etkisini artıran bazı bölgelerde 80 santimetreyi geçen karla mücadele çalışmaları sürüyor. Aralıksız yağan kar nedeniyle ekiplerin açtıkları yollar yeniden kapandı. Ara mahallelerde ikamet eden vatandaşlar kar altında kalan araçlarını temizlemeye çalıştı. Yol kenarındaki park halinde bulunan araçlar; tamamen kapatan kar nedeniyle adeta kara gömüldü.

Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşlar ise toplu taşıma araçlarının ulaşım güçlüğü yaşaması nedeniyle sabahın ilk ışıklarıyla birlikte işlerine yürüme ulaştı. Ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü. Kent merkezinde de kar nedeniyle kaldırımlarda temizlik çalışmaları yapıldı.