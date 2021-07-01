Ara Sınav Tarihlerinin Ertelenmesi (Eklenme Tarihi: 20 Kasım 2020)

Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksek OkuluÜniversitemiz Senatosunun 20 Kasım 2020 tarihinde aldığı karara göre, güz dönemi ara sınavları iki hafta süreyle ertelenerek 23-27 Kasım 2020 haftasında gerçekleştirilecek sınavların 7-13 Aralık 2020 haftasında yapılmasına karar verilmiştir.

Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksek OkuluÜniversitemiz Senatosunun 20 Kasım 2020 tarihinde aldığı karara göre, güz dönemi ara sınavları iki hafta süreyle ertelenerek 23-27 Kasım 2020 haftasında gerçekleştirilecek sınavların 7-13 Aralık 2020 haftasında yapılmasına karar verilmiştir. Alınan kararlar kapsamında ayrıca 30 Kasım-2 Aralık haftasında yapılması planlanan mazeret sınavlarının da 14-16 Aralık 2020 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda, EDS sistemine dosya yükleyen öğretim elemanları ve öğrenciler yüklemiş oldukları dosyaları silip kaldırabilirler. Ayrıca, ara sınav haftasına kadar "Canlı Ders Bilgi Sistemi" üzerinden eğitim uygulamaları devam edecektir. 7-13 Aralık 2020 tarihleri arasında ise ders işlenmeyecek, sadece sınav uygulamaları gerçekleşecektir. MÜDÜRLÜK

Kaynak: Habermetre