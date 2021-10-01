Ara Sınav, Quiz ve Ek Ders Planlanması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ara Sınav, Quiz ve Ek Ders Planlanması

Habermetre - Haberler | Toplum
Ara Sınav, Quiz ve Ek Ders Planlanması

Ara Sınav, Quiz ve Ek Ders PlanlanmasıSayın Öğretim Elemanları,Ders ekleme-bırakma dönemi bitimiyle birlikte, ara sınav, quiz ve ek derslerin planlanabilmesi için Öğrenci Bilgi Sistemi'nde yer alan "Sınav ve Ek Ders Planlama" Modülü kullanıma açılmıştır.

Ara Sınav, Quiz ve Ek Ders Planlanması

Sayın Öğretim Elemanları,

Ders ekleme-bırakma dönemi bitimiyle birlikte, ara sınav, quiz ve ek derslerin planlanabilmesi için Öğrenci Bilgi Sistemi'nde yer alan "Sınav ve Ek Ders Planlama" Modülü kullanıma açılmıştır. Bu modül sayesinde, derse kayıtlı öğrencilerin uygun olan zamanlarını görüntüleyerek ara sınav, quiz ve ek ders planlaması dersi sunan öğretim elemanları tarafından yapılabilmektedir. Modüle Diğer İşlemler à Sınav ve Ek Ders Planlama menüsünden ulaşabilirsiniz.

Ara sınav, quiz ve ek ders planlamalarında öğrenci uygunluğunun kontrol edilerek Sınav ve Ek Ders Planlama Modülüne girilmesi zorunludur. Ara sınav, quiz ve ek ders planlamaları, derslerin ilk günü ile son günü arasında yapılabilir. Modül işlem yapma zamanına göre öncelik verme prensibi ile çalışmakta olduğundan, birden fazla şubesi olan ve tüm şubeler için ortak bir zamanda ara sınav, quiz veya ek ders planı yapılacak olan dersler için planlamaların mümkün olduğunca erken yapılması önerilir. Hafta içi 8. 40-18. 40 arası yapılacak planlamalarda herhangi bir onay mekanizması bulunmamaktadır. Hafta içi saat 18: 40 sonrası ve hafta sonu için yapılan planlamalarda ise ancak ilgili Dekan/Müdür onayı ile planlama yapılabilir. Dekan/Müdür tarafından üç gün içerisinde onaylanmayan talepler sistem tarafından otomatik olarak iptal edilerek, SIS üzerinden ilgili dersin öğretim elemanının ÖZÜ e-posta adresine bildirilir. Ara sınav programlama ile ilgili kurallar PROS_OH_420_05 Ara Sınav Programlama Prosedürü ile belirlenmektedir. Prosedürlere MyOZU aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Öğrenci Hizmetleri

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Gülben Ergen Seren Serengil
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Lionel Messi Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ara Sınav, Quiz ve Ek Ders Planlanması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 19:39:34. #1.12#