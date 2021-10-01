Ara Sınav, Quiz ve Ek Ders Planlanması

Sayın Öğretim Elemanları,

Ders ekleme-bırakma dönemi bitimiyle birlikte, ara sınav, quiz ve ek derslerin planlanabilmesi için Öğrenci Bilgi Sistemi'nde yer alan "Sınav ve Ek Ders Planlama" Modülü kullanıma açılmıştır. Bu modül sayesinde, derse kayıtlı öğrencilerin uygun olan zamanlarını görüntüleyerek ara sınav, quiz ve ek ders planlaması dersi sunan öğretim elemanları tarafından yapılabilmektedir. Modüle Diğer İşlemler à Sınav ve Ek Ders Planlama menüsünden ulaşabilirsiniz.

Ara sınav, quiz ve ek ders planlamalarında öğrenci uygunluğunun kontrol edilerek Sınav ve Ek Ders Planlama Modülüne girilmesi zorunludur. Ara sınav, quiz ve ek ders planlamaları, derslerin ilk günü ile son günü arasında yapılabilir. Modül işlem yapma zamanına göre öncelik verme prensibi ile çalışmakta olduğundan, birden fazla şubesi olan ve tüm şubeler için ortak bir zamanda ara sınav, quiz veya ek ders planı yapılacak olan dersler için planlamaların mümkün olduğunca erken yapılması önerilir. Hafta içi 8. 40-18. 40 arası yapılacak planlamalarda herhangi bir onay mekanizması bulunmamaktadır. Hafta içi saat 18: 40 sonrası ve hafta sonu için yapılan planlamalarda ise ancak ilgili Dekan/Müdür onayı ile planlama yapılabilir. Dekan/Müdür tarafından üç gün içerisinde onaylanmayan talepler sistem tarafından otomatik olarak iptal edilerek, SIS üzerinden ilgili dersin öğretim elemanının ÖZÜ e-posta adresine bildirilir. Ara sınav programlama ile ilgili kurallar PROS_OH_420_05 Ara Sınav Programlama Prosedürü ile belirlenmektedir. Prosedürlere MyOZU aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Öğrenci Hizmetleri

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